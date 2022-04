Freizeit Was in den Osterferien in Thüringen los ist

Hauptinhalt

Die Osterferien haben begonnen. Damit Sie und die Kids wissen, was man wo in Thüringen erleben kann und in welche Region sich ein Ausflug lohnt, haben wir eine Auswahl an Ferienaktivitäten für Groß und Klein zusammengestellt. Zudem gibt's einen Tipp in eigener Sache.