Das Planetarium des Wartburgkreises in Bad Salzungen bietet am 10. April um 15 Uhr ein Sonderprogramm zur Mondlandung für Kinder ab sechs Jahren an. Die Veranstaltung beantwortet Fragen zur ersten Mondlandung und zur nächsten geplanten bemannten Mondlandung. Am 15. April um 10:30 Uhr können Kinder eine kleine Polarexpedition erleben. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch bei Katja Hardtke-Pforr unter 03695 / 61-7254 oder per E-Mail an katja.hardtke-pforr@wartburgkreis.de anzumelden.

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal bietet in den Osterferien zahlreiche Aktivitäten für Familien an. Der Erlebnispfad, das Baumhaus in Fürstenhagen und die Turmausstellung sind geöffnet (außer Karfreitag und Ostersonntag). Das Naturparkteam lädt Familien außerdem zum Osterkörbchenflechten ein. Interessierte können sich telefonisch unter 0361573915010 oder per E-Mail an poststelle.ehw@nnl.thueringen.de anmelden.

Das Otto-Dix-Haus Gera lädt in den Osterferien Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zu einem Museumsbesuch ein. Der Rundgang beginnt im Wohnhaus der Familie Dix, wo Otto Dix am 2. Dezember 1891 geboren wurde. Die Ausstellung stellt seine Eltern, Geschwister und Freunde vor. Am Ende der Besichtigung können die Kinder selbst kreativ werden und einen seltenen Zeichenstift ausprobieren. Die Termine sind am 8., 9. und 10. April 2025, jeweils um 15 Uhr.