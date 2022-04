Brauchtum Zu früh entzündete Osterfeuer in Thüringen gerettet

In zwei Thüringer Orten haben Unbekannte die vorbereiteten Osterfeuerhaufen zu früh in Brand gesteckt. Sowohl in Kirchohmfeld im Eichsfeld als auch in Arnstadt-Rudisleben wurde neues Brennmaterial herbeigeschafft, damit die Osterfeuer doch noch wie geplant am Sonnabend entzündet werden konnten.