Bildrechte: picture alliance / Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Mohssen Assanimoghaddam

Veranstaltung Wo dieses Jahr in Thüringen Osterfeuer stattfinden

Hauptinhalt

15. April 2025, 05:25 Uhr

Auch dieses Jahr können Sie in Thüringen die Frühlingsabende am traditionellen Osterfeuer ausklingen lassen. Wo und wann in Thüringen 2025 Osterfeuer geplant sind und was bei privaten Feuern zu beachten ist, erfahren Sie hier.