Rund 600 Menschen haben am Samstag in Thüringen an Ostermärschen für Frieden teilgenommen. Die größte der Veranstaltungen gab es am Nachmittag in Jena mit etwa 300 bis 400 Teilnehmern. Vorrangiges Thema der Ostermärsche war der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Zudem wurde das geplante Milliarden-Sonderprogramm für die Bundeswehr kritisiert.