Osterworte Kirchen rufen zum Frieden und Zuhören auf

Für die Christen beider Konfessionen ist Ostern das höchste kirchliche Fest. In ihren Osterbotschaften äußern sich die Bischöfe auch zu aktuellen Themen, wie dem Krieg in der Ukraine und der Stimmung in der Gesellschafft.