Mit einer ganzen Reihe besonderer Gottesdienste haben Christen in Thüringen das Osterfest gefeiert. Dazu gehörte in vielen Kirchen schon die Feier der Osternacht von Karsamstag zu Ostersonntag, unter anderem in Gerstungen im Wartburgkreis oder in Ammern im Unstrut-Hainich-Kreis.

Auch besondere kirchenmusikalische Angebote standen auf dem Programm, beispielsweise eine Osterkantate in der Schlosskirche Gotha. Mancherorts wurden auch Familien-Gottestdienste mit anschließender Ostereiersuche veranstaltet, so etwa in Empfertshausen in der Rhön (Wartburgkreis), in Kaltensundheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und in Neidhartshausen (Wartburgkreis). In Witzelroda bei Bad Salzungen wurde ein Baum gepflanzt. Der Künstler Ludger Hinser gestaltete den Gottesdienst in der Frauenbergkirche in Nordhausen mit.