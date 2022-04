In ganz Thüringen haben die katholischen und evanglischen Christen am Sonntag das Osterfest gefeiert. Im Gottesdienst im Erfurter Mariendom bestimmte der Krieg in der Ukraine die Predigt des katholischen Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr. Laut einem Predigtmanuskript sprach er davon, dass er erschüttert darüber ist, dass dort Christen auf Christen schießen "und dass die Mächtigen dies in der Absicht tun, damit christliche Werte und Traditionen zu verteidigen". In einem erschreckenden Ausmaß werde Gott vor den Karren menschlicher Machtinteressen gespannt.