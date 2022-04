Nach zwei Jahren Pandemie feiern die Kirchen in Thüringen an den Kar- und Ostertagen weitestgehend wieder normal Präsenz-Gottesdienste. Die Maskenpflicht fällt weg, jedoch empfehlen die Kirchen dringend, eine Maske zu tragen.

Am Ostersonntag gehören Osterfeuer, Osterfrühstück und Osterspaziergänge vielerorts dazu. In einigen Gemeinden gibt es auch besondere Traditionen - so bringt in Südthüringen beispielsweise der Storch statt der Hase das Osternest.

"Wenn etwas Freude bereitet, wird es auch relativ schnell wieder aufgenommen", sagte Juliane Stückrad von der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen in Hohenfelden (Weimarer Land). Nicht nur während Corona, auch in anderen Krisenzeiten wie in Kriegen seien Bräuche wie Osterfeuer ausgeblieben - und danach trotzdem immer wieder reaktiviert worden. Dass Dinge irgendwann Vergangenheit seien, gehöre zwar zur Kultur dazu, sei bei gängigen Osterbräuchen aber vorerst nicht zu erwarten. Die Freude der Menschen am Gestalten, am Treffen und Feiern sei letztlich größer.