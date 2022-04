Thüringer Bereitschaftspolizisten bekommen Ruhestunden bei Einsätzen in anderen Bundesländern nicht vergütet. Das hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar am Donnerstag entschieden. Es wies damit die Klage eines Bereitschaftspolizisten gegen seinen Dienstherren, das Land Thüringen, ab.