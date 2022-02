Hilfe für Beziehungen Paare suchen mehr Beratung während der Corona-Pandemie

Von einer immensen Nachfrage spricht auch Paarberaterin Jördis Prophet aus Nordhausen. Die Probleme in der Partnerschaft gab es laut Prophet schon vor der Pandemie. Durch die Enge und den Verlust von Hobbies kämen sie aber verstärkt zum Vorschein – nicht nur Fluch, sondern auch Segen. Die meisten Paare aus ihrer Praxis seien zusammengeblieben. Der Rest hätte sich auch ohne Corona getrennt, stellt Prophet fest.

Kristin Block vom Institut für Psychosoziale Gesundheit in Suhl registriert einen stärkeren Leidensdruck. Der Austausch im Alltag sei für viele weniger geworden, auch dadurch stiegen Probleme in der Partnerschaft. Seit zwei Jahren mehren sich bei ihr die Anfragen nach Paartherapien - besonders von jungen Menschen. Mehr ältere Paare registriert hingegen eine Therapeutin mit Praxen in Erfurt und Weimar. Corona verschärfe die Konflikte, sagt auch sie.