Öko- und Kleinbauern in Thüringen bescheinigen der Evangelischen Kirche einen nachhaltigeren Umgang mit ihren Agrarflächen. Hintergrund sind neue Regeln für die Vergabe von Pachtland der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Zugleich fordern die Kleinbauern noch mehr Schritte hin zu einer ökologischen Bewirtschaftung von Kirchenland.

Um die Flächen noch nachhaltiger und zukunftsorientierter zu bewirtschaften, fordern die Kleinbauern, dass Pächter dafür bereits im Vertrag in die Pflicht genommen werden - beispielsweise durch festgelegte Anteile an Blühstreifen, Beachten der Fruchtfolge oder dem Verzicht von chemischen Spritz- und Düngemitteln.

Außerdem engagiert sich die EKM nach Angaben der Schutzgemeinschaft in zahlreichen Projekten der Umweltbildung. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland besitzt in Thüringen und Sachsen-Anhalt etwa 80.000 Hektar Pachtland und erwirtschaftet damit etwa 20 Millionen Euro jährlich. Hinzu kommen thüringenweit über 6.200 Hektar Waldfläche. Die Wälder werden durch hunderte Pfarreien und Kirchengemeinden jeweils in Klein-Flächen bewirtschaftet.