Im Jenaer Paradies-Park ist es am Wochenende zweimal zu Angriffen mit abgebrochenen Glasflaschen gekommen. Laut Polizei haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen 34-jährigen Mann an der Skaterbahn attackiert. Die zwei Täter traten und schlugen auf den Mann ein und verletzten ihn mit einer Glasflasche im Gesicht. Der Angegriffene erlitt Schnitte und Prellungen und kam ins Universitätsklinikum. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.