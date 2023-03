Kita-Plätze Paritätischer Wohlfahrtsverband gegen voreilige Kindergarten-Schließungen

Hauptinhalt

Drei Kindergärten in Weimar sollen schließen, Hunderte Plätze würden so wegfallen. Die Gewerkschaft spricht auch von Abbau-Plänen in anderen Thüringer Gemeinden. Thüringen rechnet damit, dass in 20 Jahren etwa 20.000 Kinder weniger einen Kindergarten besuchen werden. Jetzt spricht sich auch der Paritätische Wohlfahrtsverband gegen Schließungen aus.