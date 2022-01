Bundesverfassungsgericht Paritätsgesetz in Thüringen endgültig gekippt

Parteien darf in Thüringen per Gesetz weiterhin nicht vorgeschrieben werden, ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen. Eine Verfassungsbeschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung, die das Paritätsgesetz in dem Bundesland für nichtig erklärt hatte, wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Mehrere Beschwerdeführer waren nach Karlsruhe gezogen, darunter Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Politik in Thüringen. Die Verfassungsbeschwerde sei unzulässig, hieß es vom Bundesverfassungsgericht.