In seiner programmatischen Rede vor den Delegierten sagte Kemmerich, für die Wirtschaft müsse sichere und bezahlbare Energie bereitgestellt werden. Dazu solle auch die umstrittene Schiefergasgewinnung in Deutschland möglich sein. Damit könne Deutschland zehn Jahre lang mit Gas versorgt werden. Den Windkraftausbau werde die FDP dagegen bekämpfen.

Den Grünen warf er vor, an der "Deindustrialisierung Deutschlands" zu arbeiten. Zum Krieg in der Ukraine s agte Kemmerich, man müsse sie verteidigungsfähig halten. Sie werde den Krieg aber nicht gewinnen können.

Die Thüringer FDP will auf dem Landesparteitag in Bad Langensalza an diesem Wochenende ihre Strategie für die kommende Landtagswahl in zwei Jahren entwickeln.