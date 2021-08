Auch für die CDU ist die Initiative eine Grauzone. Die Union lehne sie nicht vollständig ab, aber sie dürfe nicht dazu führen, dass die Drogen verharmlost werden, so der gesundheitspolitische Sprecher der Thüringer CDU Christof Zippel. Das Motto "Sicherer Gebrauch" - oder englisch "Safer Use" - sei wichtig, das hätten bereits Versuche in anderen europäischen Ländern gezeigt. Gerade die Partydrogen wie Ecstasy und Amphetamine seien sehr unterschiedlich stark in ihrer Wirkung. Aber es dürfe dadurch nicht der Eindruck entstehen, es gebe durch die anonymen Tests eine Art Staatsgütesiegel.

Die genauen Inhaltsstoffe von Ecstasypillen sind den Konsumenten oft nicht bekannt. (Symbolbild) Bildrechte: imago/United Archives International