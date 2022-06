Beim Ausbau der Parkplätze zum Umstieg in Busse oder Bahnnen kommen die Kommunen in Thüringen unterschiedlich voran.

Mittelfristig sei etwa in Erfurt geplant, die Park-and-Ride-Kapazitäten weiter auszubauen, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen plant nach Angaben des zuständigen Landratsamtes am Bahnhof Grimmenthal einen modernen Parkplatz zu schaffen, um so den Bus-, Eisenbahn- und Autoverkehr noch besser miteinander verknüpfen zu können.

Aus den Angaben der Kommunen, aber auch von Stadtwerken wird deutlich, dass die zuletzt stark gestiegenen Spritpreise jedenfalls bis zur Einführung des Neun-Euro-Tickets am 1. Juni nicht in Größenordnungen dazu geführt haben, dass mehr Menschen ihr Auto stehen ließen, um dann in Busse oder Bahnen einzusteigen.