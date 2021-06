Jörn Wollschläger ist gerade für fast alles zuständig in seinem Restaurant am Domplatz in Erfurt. Eben hat er noch Tische und Stühle draußen abgewischt und die Diebstahlsicherung entfernt. Jetzt steht er bereits in der Küche und rührt eine Marinade an, in die er Hühnerfilet-Stücke wirft. "Das gibt es in scharf und nicht scharf. Wird gerade sehr gerne gegessen", sagt der frühere Biathlet und Schweizer Nationaltrainer.