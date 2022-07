Im Thüringer Landtag werden bei insgesamt rückläufiger Tendenz immer mehr Petitionen zu landesweiten öffentlichen und politischen Anliegen eingereicht. Ihr Anteil sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen, sagte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Anja Müller (Linke), bei der Vorstellung des Berichts (pdf) in Erfurt.

Unter anderem forderten die Bürger mit ihren Eingaben bezahlbares Schulessen für alle oder die Einrichtung von barrierefreien Frauenhäusern in allen Thüringer Landkreisen. Insgesamt wurden 2021 etwa 760 Petitionen beim Landtag eingereicht, die meisten mit 167 aus dem Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Im Jahr zuvor waren es insgesamt rund 800 gewesen. Als Grund für den Rückgang nannte Müller auch die Corona-Pandemie.

Ob nun die Sorge um das drohende Austrocknen des Flüsschens Apfelstädt, eine bezahlbare Schulspeisung oder barrierefreie Frauenhäuser - es seien vor allem gemeinschaftliche Anliegen, die den Ausschuss beschäftigen. Im Zentrum vieler Beschwerden und Anfragen standen die Regeln und Auflagen der Corona-Pandemie, zum Beispiel die umstrittene Maskenpflicht an den Schulen. Kommen mehr als 1.500 Unterschriften zusammen, muss sich auch der Landtag damit befassen.

Ein neu gestaltetes Online-Portal soll helfen, die Hürden für Petenten zu senken und die Arbeit des Ausschusses insgesamt bekannter zu machen. So können Bilder und Dokumente mit den Petitionen verknüpft, und diese kommentiert und diskutiert werden. Unterschriften sollen anonym per Pseudonymen möglich sein. Der richtiger Name müsse zwar bei der Anmeldung auf der Plattform angegeben werden. Er sei aber nur für die Landtagsverwaltung und nicht für die Öffentlichkeit sichtbar. Angemeldete Nutzer könnten dort auch online über die Anliegen diskutieren.