Jan Schlennstedt inspiziert eine Lieferung mit einigen tausend neuen Flaschen. 0,33 Liter Longneck, in braun. Einer der gefragtesten Flaschentypen überhaupt und gerade in kleinen Brauereien sehr beliebt. "Die ist nicht so schwer. Die Leute nehmen sie am Flaschenhals und das Bier bleibt länger frisch", erklärt der Gründer der Braumanufaktur Heimathafen in Erfurt.