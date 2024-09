Schwarzkopf soll für einige Zeit an einem Ort gewohnt haben, ohne sich dort offiziell angemeldet zu haben, heißt es in anderen Medienberichten.

Michael Schwarzkopf wuchs laut dem evangelischen Magazin Chrismon in der DDR auf, studierte Mathematik und arbeitete zunächst als Programmierer. Von 1991 an studierte er Theologie in Berlin, Jerusalem und Heidelberg. 2000 wurde er Vikar in Erfurt, 2002 Pfarrer im Thüringer Wald und 2007 Gefängnisseelsorger.