Glaube Christen in Thüringen feiern Pfingsten - Bischöfe rufen zur Versöhnung auf

Hauptinhalt

Mit zahlreichen Gottesdiensten in den Kirchen und im Grünen feiern Christen am Sonntag in Thüringen das Pfingstfest. Die Bischöfe Friedrich Kramer und Ulrich Neymeyr blicken an diesem Tag auch auf den Konflikt im Nahen Osten.