Eigentlich sollte die "Wilde Hilde" aus dem Jahr 1944 schon Weihnachten 2023 wieder zu Fahrten auf der Kohlebahn ausrücken. Wegen technischer Schwierigkeiten verzögerte sich der Neustart. Am Pfingstwochenende vom 18. bis 20. Mai können Dampflokbegeisterte nun zum ersten Mal wieder ab Meuselwitz Richtung Regis-Breitungen unterwegs sein. Abfahrt ist an allen Tagen um 11 Uhr und 14:15 Uhr.

Oldtimerfreunde treffen sich vom 17. bis 20. Mai in der Schwanenteichallee 33 in Mühlhausen. Unter anderem gibt es eine Fahrzeugbewertung in elf Kategorien sowie eine große Rundfahrt durch den Landkreis mit Fahrzeugpräsentation im Stadtzentrum.

Vom 18. bis 20. Mai wird im großen Parkgelände, vor der Burg in Ohrdruf ein Ritterturnier ausgetragen. Edle Herren aus aller Herren Länder treten im "Hohen Gestech" gegeneinander an, um den Besten aus ihrer Mitte im Lanzenstechen hoch zu Ross zu küren. Parallel zu den Turnieren werden Handwerker, Händler, Mundschänke, Spielleute, Gaukler und sogar Ritter dafür sorgen, einen facettenreichen Markttag darzustellen, so wie er vermutlich in alter Zeit solche Turniere begleitet hat. Höhepunkte am Samstag und Sonntag sind abendliche Musik-Konzerte und eine Feuer-Reit-Show bei Nacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vom 19. bis 25. Mai wird rund um die Klosterruine Paulinzella ihre 900-jährige Klosterweihe gefeiert - und das 550-jährige Bestehen des benachbarten Amtshauses. Es finden zahlreiche Veranstaltungen wie der ökumenische Festgottesdienst, Vorträge und ein Familienfest statt. Eine Sonderausstellung widmet sich der Bedeutung der Ruine in der Zeit der Romantik. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Auch auf der Burg Posterstein geht es vom 18. bis 20. Mai mittelalterlich zu. Jedes Jahr zu Pfingsten erwacht in Posterstein drei Tage lang das Mittelalter zu neuem Leben - mit tausenden Schaulustigen als Publikum. Das Highlight des Mittelalterspektakels sind die Ritterturniere zu Pferd direkt auf dem Platz vor der Burg. Darüber hinaus bieten Händler ihre Ware feil und Gaukler und Musiker unterhalten. Die Burg ist geöffnet und im Eintrittspreis inbegriffen. Bildrechte: picture alliance / Carsten Koall/dpa-Zentralbild/dpa | Carsten Koall

Festlich geht es zu im Örtchen Rauenstein, das vom 17. bis 20. Mai sein Jubiläum feiert. Am Pfingstsonntag startet um 14 Uhr der Festumzug anlässlich der 675-Jahrfeier mit den Rauensteiner Vereinen, dem Kindergarten und befreundeten Kirmesgesellschaften aus der Umgebung. Es spielt die Original Bachfelder Blasmusik. Start ist in Meschenbach an der Feuerwehr.