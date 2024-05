Zug um Zug, Runde für Runde heißt es wieder zu Pfingsten bei der Ferienlandeisenbahn Crispendorf. Am Pfingstsonntag, 19. Mai, und Pfingstmontag, 20. Mai, fahren die kleinen Bahnen jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr, egal ob bei Sonnenschein, Wolken oder bei Regen. Im Abstand von bis zu 20 Minuten starten die Züge ab dem Bahnhof Festwiese zur Rundfahrt durch das Tal der Wisenta. Neben Kaffee und Kuchen bietet das Café am Bahnsteig auch warme Snacks und einen kleinen Mittagstisch an. Auch eine Hüpfburg wird geboten. Bildrechte: Thomas Bitter

Die traditionelle Heimensteiner Kirmes steigt vom 18. bis 20. Mai. Sie ist Heiligenstadts größte und älteste Kirmes. Los geht es am Samstagabend um 20 Uhr mit der Kirmesvorfeier. Am Sonntagabend um 18 Uhr werden die Häuser festlich geschmückt und die traditionelle Eiergirlande hochgezogen. Am Montagvormittag um 11 Uhr gibt es den großen Festumzug mit anschließendem Platzkonzert. Der Heimensteiner Kirmesumzug hat eine lange Tradition und ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil des kulturellen Erbes der Region. Dort fahren Motivwagen, die sich den verschiedensten Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft widmen.

In Kaltennordheim wird vom 17. bis 21. Mai der 460. Heiratsmarkt gefeiert. Das traditionelle, fünftägige Fest lockt jedes Jahr mehrere tausend Besucher in die Rhön. Auch in diesem Jahr ist das Programm wieder gut gefüllt mit Fahrgeschäften, Karussells, Sportveranstaltungen und Live-Musik.

Drei tolle Tage vom 18. bis 20. Mai stehen in Kleinbrembach im Landkreis Sömmerda auf dem Programm. Am Freitag beginnt die Kirmes. Den Auftakt gibt DJ Lucas Rogge mit einer Party. Kirmestanz gibt es am Samstagabend ab 21 Uhr, dann spielt die Band Asphalt-Stürmer. Am Sonntag ist ein Frühschoppen geplant. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit der Kirmesgesellschaft startet um 12:30 Uhr ein Familiennachmittag mit dem Spielmobil des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie Kaffee und Kuchen.