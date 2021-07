Ein Grund dafür ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege besser bezahlt werden. Diese Kosten dürften aber nicht allein auf die Bewohner in den Heimen umgeschlagen werden, hatte bereits im Januar der Paritätische Wohlfahrtsverband in Thüringen gefordert. In Thüringen gibt es derzeit fast 136.000 Pflegebedürftige, etwa 25.000 davon leben laut Sozialministerium in Heimen.