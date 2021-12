Pflege und Corona – Tobias: "Gesundheit ist heute eine Ware und Personal kostet Geld"

Den Schritt, in die Pflege gegangen zu sein, bereut Tobias dennoch nicht. "Es ist bei Weitem nicht alles negativ", betont er. Auch ihn motiviere die breite Welle an Dankbarkeit und zu sehen, wenn sich der Einsatz für die Patienten lohnt und ihnen zum Beispiel durch eine schwere Zeit hilft. "Natürlich ist es ein gutes Gefühl, wenn Menschen wieder gesund werden. Aber genauso wichtig ist, dass sie auf den richtigen Weg kommen und ihre Krankheit besser verstehen lernen. Dann können sie in Zukunft vielleicht leichter damit umgehen."

Für seine Zukunft als Krankenpfleger wünscht er sich, dass mehr kommuniziert wird. Sowohl mit den Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, als auch untereinander. "Vernetzung und Austausch sind wichtig", sagt er. Ob er in fünf oder zehn Jahren immer noch in der Pflege ist? "Tja ... ich denke schon", schätzt Tobias. Wie aus der Pistole geschossen kommt das nicht. "Das wird die Zeit zeigen", ergänzt er. Er hoffe einfach, dass es sich so lange wie möglich durchhalten lässt. Schließlich arbeite er ja auch gerne in dem Beruf und mit seinen Kolleginnen und Kollegen. "Wenn ich merke, dass es mir und darüber auch anderen nicht mehr gut damit geht, dann ist Schluss."