Betreuung Thüringer Pflegeheime können Fachkraftschlüssel nicht einhalten

Mindestens 50 Prozent der Pflegerinnen und Pfleger in Pflegeheimen müssen ausgebildete Fachkräfte sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Laut der Krankenkasse Barmer wird dies in Thüringen aber nicht immer erfüllt. Durch den Fachkräftemangel leidet auch die Qualität in der Pflege.