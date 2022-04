Das geschieht zunächst übers Internet. Über die Seite der Thüringer Aufbaubank gelangt man zum Informationsangebot rund um das Solar-Invest-Programm. Zunächst muss man sich auf der Seite anmelden, also seine persönlichen Daten hinterlegen. Dann wird der Antrag online ausgefüllt. Ganz am Ende wird ein Dokument gedruckt und abgeschickt - in erster Linie, damit die Förderbank eine richtige Unterschrift vorliegen hat.

Etwa 5.000 Anträge sind für das Programm bei der ersten Auflage von Anfang 2020 bis April 2021 gestellt worden. Die meisten wurden bewilligt. Insgesamt 28 Millionen Euro Fördermittel sind für Solaranlagen und Speicher an Fördermitteln geflossen. Dieses Fördergeld hat insgesamt 90 Millionen Euro Investitionen gehebelt. Als das Budget ausgeschöpft war, ließ die Aufbaubank ab 10. April 2021 keine neuen Anträge mehr zu. Davor gab es eine Reihe von Anträgen, die nicht mehr gefördert werden konnten, weil das Geld alle war. Sie könnten jetzt noch positiv beschieden werden - sofern die Antragsteller nicht auf eigene Faust losgelegt haben. Das nämlich ist nicht förderfähig. Wer aber seit April 2021 gewartet und nicht gebaut hat, könnte jetzt noch in den Genuss der Förderung kommen.

Zunächst einmal soll die dezentrale Energie-Gewinnung dazu beitragen, dass Thüringen unabhängiger wird von Energie-Importen. Auf 38.000 Dächern stehen heute Solaranlagen. 2025 sollen es 100.000 sein. Das wird mit den zehn Millionen Euro nicht zu schaffen sein, die nun für Solar Invest bereitstehen. Die Zahl der geförderten Projekte dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Doch Umwelt- und Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) hofft auch, dass der Bund ebenfalls Förderung möglich macht. "Jede Kilowattstunde, die wir jetzt auf die Dächer bringen und selbst erzeugen in Form von Photovoltaik stabilisiert in Thüringen, macht uns unabhängig auch von Herrn Putin." Die Förderung richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an Privathaushalte und Unternehmen, sondern auch Energie-Genossenschaften oder Mieter-Gemeinschaften. So soll sichergestellt werden, dass nicht nur gut betuchte Hausbesitzer in den Genuss der Förderung gelangen. Bis April 2021 kamen aber tatsächlich 94 Prozent der Anträge von Privatpersonen. Das geht aus Daten der Aufbaubank hervor.