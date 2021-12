Piko-Geschäftsführer René F. Wilfer will die Nummer 2 in Europa werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich glaube, dass wir in fünf Jahren vom Umsatz her in Zentraleuropa an der zweiten Position liegen", so der Piko-Chef. Europa gilt in Branchenkreisen als der bedeutendste Markt für Modelleisenbahnen. Die aktuelle Nummer 1 unter den Modelleisenbahnherstellern – nicht nur auf dem europäischen Festland, sondern weltweit – ist nach eigenen Angaben die deutsche Gebr. Märklin & Cie. GmbH.