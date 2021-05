Knapp eine viertel Million Autos wurden laut Kraftfahrtbundesamt in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen 2019 zugelassen. Viele davon sind gebraucht. Die Autos sind aber in ihrer Form und in Modell nicht gleich verteilt. Was auffällt: In Thüringen fahren nach Mecklenburg-Vorpommern die meisten SUVs pro Kopf. Auch Sachsen-Anhalt ist weit vorne. Jeder Achte fährt hier einen Geländewagen. SUVs sind statistisch gesehen nicht nur die Porsche Cayennes und der BMW X5 sondern auch kleinere "Cross-over" Modelle wie der Opel Mokka oder der Ford Kuga.