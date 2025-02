Für die Polizei und Logistikunternehmen sind diese Diebstähle eine Herausforderung, denn die Täter sind häufig gut organisiert und verschwinden innerhalb weniger Minuten mit ihrer Beute.



Auch wenn die Zahl der Fälle in Thüringen zuletzt rückläufig war, der Fall am Parkplatz Habichtsfang auf der A4 bei Weimar hat das Problem wieder in den Blickpunkt gerückt. 19 LKW waren betroffen, zehn Polizeiwagen und ein Hubschrauber konnten die Täter nicht aufspüren.