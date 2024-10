Wenn man dann einen motorisierten Antrieb hat - also sobald man da Benzin reinfüllt - gelten auch Hubraumgrenzen. Da ist man eigentlich immer in der Fahrerlaubnispflicht, weil es nie unter 6 km/h und nie unter 49 Kubikzentimeter Hubraum geht. Zum Führen dieser Fahrzeuge braucht man mindestens die Fahrerlaubnisklasse AM oder höher.