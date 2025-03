Neuer Bundestag Diese Politiker rücken in den Thüringer Landtag nach

Mehrere Thüringer Abgeordnete sind vom Landtag in den Bundestag gewechselt. Dafür rücken mehrere Politiker in den Landtag nach. Für Torben Braga von der AfD wird künftig Elisabeth Mengel-Stähle aus Jena im Thüringer Landtag sitzen. Für seinen Fraktionskollegen Stefan Möller kommt Pascal Wloch aus Bad Salzungen.

Bei den Linken zieht der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow in Bundestag. Er nimmt dort auch die Rolle des Bundestagsvizepräsidenten ein. Für ihn wird Sascha Bilay aus Eisenach in den Landtag nachrücken. Die Personalien wurden am Dienstag vom Landtag bestätigt.