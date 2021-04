Nach dem am Montag veröffentlichten Anstieg rechtsmotivierter Kriminalität in Thüringen forderte die CDU-Fraktion eine Handlungsoffensive. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Raymond Walk, sagte, die staatlichen Sicherheitsbehörden müssten zu einem harten und konsequenten Durchgreifen befähigt werden. Dazu gehöre, Synagogen und jüdische Einrichtungen besser zu schützen, V-Leute in der rechten Szene einzusetzen und die länderübergreifende Zusammenarbeit beim Kampf gegen Rechts zu intensivieren. Die Landesregierung solle für eine bessere Ausstattung und mehr Befugnisse der Sicherheitsbehörden sorgen und so den Verfolgungsdruck erhöhen.