Die Grünen inszenierten in Eisenach einen "Tatort Thüringen". Landessprecherin Ann-Sophie Bohm kritisierte dabei CDU und FDP für ihre Zusammenarbeit mit der AfD bei Gesetzen gegen das Gendern und Windkraftanlagen in Wäldern. Umweltminister Bernd Stengele sagte, AfD-Landeschef Höcke sei von einem "homophoben Narzissmus" getrieben, der auf der ganzen Welt für Grauen sorge. Der Chef der Werteunion Hans-Georg Maaßen dagegen sei in den 1980er-Jahren steckengeblieben.

Die in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD sprach sich in Pfiffelbach im Weimarer Land erneut für Massenabschiebungen und Ausbürgerungen aus. Vize-Landeschef René Aust sagte, die AfD werde sich davon nicht abbringen lassen. Konkret forderte der AfD-Vize, die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl zu schließen, kein Bargeld mehr an Flüchtlinge zu zahlen und den Familiennachzug zu beschränken. "Das einzige, was es von uns gibt, ist das kostenlose Ticket nach Hause", so Aust. Unterstützung bekam er für seine Forderungen auch von Gastredner und AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah.