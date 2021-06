Am Anfang aller Debatten steht Paragraf acht der Satzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die, wie sie selber sagt, weltgrößte Interessenvereinigung für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hat sich eine eindeutige Formulierung in die Satzung geschrieben. "Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der GdP und im Landesbezirk ist die Mitgliedschaft in einer undemokratischen Vereinigung oder Partei." So weit, so klar.