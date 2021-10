Eine 92-jährige Erfurterin sei bereits fünfmal angerufen worden. Vergangene Woche konnte in Weimar ein Verdächtiger festgenommen werden. Dort waren zuvor sieben Fälle gemeldet worden. Von den Angerufenen fiel jedoch niemand auf die Masche herein. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Betrüger allerdings mehrfach Erfolg - etwa in Dingelstädt, Erfurt, Schmalkalden, Kaulsdorf und Zeulenroda.