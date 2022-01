Auf dem Bildungscampus der Thüringer Polizei in Meiningen ist viel los. Hier werden jedes Jahr 300 junge Männer und Frauen für den mittleren und gehobenen Polizeidienst ausgebildet. Wer das Bachelorstudium absolviert, kann sich danach Polizeikommissar oder -kommissarin nennen. Wer sich für die zweijährige Ausbildung entscheidet, ist am Ende Polizeimeister oder -meisterin. Jeder, der hier studiert oder die Ausbildung absolviert, hat erfolgreich das zweitägige Auswahlverfahren durchlaufen.

Wie ich erfahre, besteht die Eignungsprüfung aus einem Deutschtest, einem Leistungstest, einer Sportprüfung und einem Gespräch. Mir ganz persönlich macht der Sporttest auf Anhieb am meisten Angst. Vor meinem inneren Auge sehe ich die Anwärter Liegestütze machen und Parcours überwinden. Aber entspricht das überhaupt der Realität? Und wie würde ich spontan und ohne lange Vorbereitung abschneiden?

Um das herauszufinden, hat die Meininger Polizeischule auf Anfrage für mich einen Probelauf vorbereitet. Den Sporttest soll ich im Ganzen absolvieren, die Tests am PC ausschnittweise.

Los geht es mit einem computerbasierten Sprachtest. Die ersten Fragen zielen auf Groß- und Kleinschreibung ab und erscheinen mir relativ leicht. Allerdings tickt die Uhr. Jeder Aufgabenblock muss in einer bestimmten Zeit bewältigt werden. Im weiteren Verlauf werden die Fragen deutlich komplexer - und für mich steigt der Druck. Es geht zum Beispiel darum, schnell Wörter aus einem Buchstabensalat zu erkennen, Rechtschreibung, Deklination, Konjugation, Synonyme und Antonyme zu finden.

Nach 30 Minuten ist der Deutschtest normalerweise beendet. Danach wird ausgewertet. Nur wer einen gewissen Punktestand erreicht hat, kommt in die nächste Runde. Weil die Testaufgaben unterschiedlich gewichtet werden und das Gesamtergebnis dann per Algorithmus ausgerechnet wird, kann die Schule keinen allgemeinen Mindestprozentwert nennen. Ich habe nach meiner Kostprobe ein gutes Gefühl.

Ohne das Ergebnis abwarten zu müssen, darf ich direkt weitermachen. Auch der Intelligenztest findet am PC statt. Hierbei hat man als Prüfling mit den unterschiedlichsten Aufgabentypen zu tun - darunter Rechenaufgaben, Rechenzeichen in Gleichungen einsetzen oder Zahlenreihen ergänzen. Letzteres war noch nie mein Ding. Auch hierbei läuft die Zeit, ich merke: Es wird gerade nicht nur meine Lösungs-, sondern auch meine Stressfähigkeit getestet.

Es folgen Logikaufgaben und räumliches Denken. Mich erinnert das an diese bunten Zauberwürfel, deren Teile man so lange drehen muss, bis alle Seiten einfarbig sind. Leider auch nicht so mein Ding. Ich versuche trotzdem weiter Spaß zu haben und jede Aufgabe als neue Chance zu sehen.