Überregionales Thema waren Einsätze der Polizei wegen des Drohneneinsatzes von Privatleuten zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Allein in Nordrhein-Westfalen hatte es nach früheren Angaben 86 Polizeieinsätze wegen Drohnen an den vier EM-Stadien in dem Bundesland gegeben. Privatpersonen hatten die Fluggeräte in Stadionnähe steigen lassen.