In Thüringen und anderen Bundesländern läuft derzeit ein großangelegter Polizeieinsatz. Hintergrund sind mutmaßlich politisch motivierte Straftaten im Zusammenhang mit Demos zum 1. Mai in Gera . Nach Informationen von MDR THÜRINGEN richtet sich der Einsatz gegen damalige linksextreme Demo-Teilnehmer. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.

Allein in Thüringen werden zehn Gebäude unter anderem in Gera, Jena, Erfurt, Nordhausen durchsucht. Federführend für den Polizeieinsatz ist die Polizei in Gera. Die Ermittlungen dauern an.