Alle paar Monate veröffentlicht das Thüringer Innenministerium ein digitales Magazin mit dem sinnigen Namen "Polizei in Thüringen" - kurz PiT genannt. In der letzten Ausgabe wurde auf zwei Seiten die Arbeit der Internen Ermittler (IE) vorgestellt. Also der Beamtinnen und Beamten, die bei strafrechtlichen Vorwürfen gegen die eigenen Kollegen ermitteln müssen.

Eine Arbeit, die nicht immer vergnügungssteuerpflichtig sein dürfte. In dem PiT-Artikel ist dann auch in pathetischen Worten zu lesen: "Die Internen Ermittler sehen sich als Garant für neutrale und objektive Ermittlungen." Und weiter heißt es, dass die IE einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in die Institution Polizei leiste.

Ob dieses Vertrauen innerhalb der Polizei in die Arbeit der IE noch existiert, dürfte nach der Razzia beim Thüringer Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP) infrage stehen. In der Debatte geht es vor allem um die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Methoden der IE bei den Razzien.

MDR Investigativ hat in den vergangenen Wochen mit Quellen in der Polizei und in der Justiz gesprochen. Zudem erhielten die Reporter Einblick in interne Akten. Das alles gibt den Blick frei auf eine andere Seite der IE.