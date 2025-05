Zudem liegen MDR Investigativ Unterlagen vor, die den Verdacht des Einsatzes einer verdeckt operierenden Quelle in einer Thüringer Polizeidienststelle nahelegen. Dabei könnte es sich bei der Quelle auch um einen sogenannten Verdeckten Ermittler (VE) handeln. Diese sind Polizeibeamte, die unter einem Decknamen und einer Legende in der Regel in kriminelle Szene eingeschleust werden.

In den Unterlagen, die MDR Investigativ vorliegen, werden ein Deckname und der Einsatzort dieser verdeckten Quelle in einer Thüringer Polizeidienststelle genannt. Zudem legen die Dokumente nahe, das in der betroffenen Dienststelle Überwachungstechnik versteckt eingebaut worden sein soll.

In diesem von MDR Investigativ recherchierten Verfahren geht es um den Verdacht, dass ein Beamter in der betroffenen Kriminaldienststelle der Thüringer Polizei Informationen an die kriminelle Szene verraten haben soll. Bisher hatte sich der Tatverdacht gegen den Beamten weder bestätigt noch in irgendeiner Weise erhärtet. Auch nicht durch den Einsatz von Überwachungstechnik oder der verdeckten Quelle.

Das der Einsatz von verdeckten Quellen für die Internen Ermittler der Thüringer Polizei grundsätzlich ein Thema ist, zeigen interne Tagungsunterlagen einer Konferenz bei der Hamburger Polizei, die MDR Investigativ einsehen konnte. Im April 2024 trafen sich dort Beamtinnen und Beamte aus den Internen Ermittlungen aller deutschen Länderpolizeien.

Auch Vertreter der Thüringer Internen Ermittler waren vor Ort. Nach MDR Recherchen waren sie Teil eines Vortrages unter dem Titel "Strukturelle Ermittlungen mit VP Schwerpunkt", bei dem es um den Einsatz von verdeckten Quellen im Rahmen von Verfahren der Internen Ermittlungen gegen die eigenen Kollegen ging.