Thüringens Finanzministerin Heike Taubert hat einen Mangel an Bewerbern in den vergangenen Jahren erkannt. Bildrechte: dpa

Mangel an Bewerbern nur im mittleren Dienst - hat das Finanzministerium erkannt beim Blick in die Statistik der vergangenen Jahre. Raymond Walk, der innenpolitische Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, kann darüber nur mit dem Kopf schütteln. Erkennt durchaus einen Mangel auf beiden Laufbahnen. Füttern kann er seine Sicht mit Zahlen. So ist Thüringen im Moment weit weg von den geplanten 300 Anwärter-Neueinstellungen. Im vergangenen Jahr waren es 260. Für dieses Jahr kommt die letzte offizielle Zahl aus dem Mai und liegt bei 229. Zudem bewerben sich immer weniger Frauen und Männer für den Dienst.