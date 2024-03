Diese Waffen werden die MP5 des deutschen Herstellers Heckler & Koch ersetzen. Die Mitteldistanzwaffen kommen bei der Polizei etwa zum Einsatz, um Ziele in größeren Entfernungen zu treffen. Gleichzeitig sollen die alten, aber noch funktionstüchtigen Maschinenpistolen anderen Bundesländern angeboten werden.

Nach Angaben des Herstellers sollen alle bestellten Waffen bis zum Ende des ersten Halbjahres ausgeliefert sein. Ehe die Waffen an die einzelnen Dienststellen übergeben werden, müssen die Beamtinnen und Beamten erst lernen, die neue Waffe einzusetzen. Damit hat die Polizei bereits Anfang März begonnen. Zunächst werden 20 sogenannte Mastertrainer ausgebildet, die ihr Wissen dann an andere Polizeitrainer weitergeben sollen.

Sobald bei der Polizei die Einführung des neuen Gewehrs abgeschlossen ist, will Thüringen mehrere hundert alte Maschinenpistolen abgeben,. Etwa 1.100 Waffen des Modell MP5 müssten dann aus den Beständen der Polizei ausgesondert werden, sagte ein Sprecher der Landespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Ein Teil der Maschinenpistolen, die in den Beständen der Landespolizei lagern oder in den Streifenwagen der Polizei mitgeführt werden, gehöre dem Bund und müssten demzufolge auch wieder zurückgegeben werden.