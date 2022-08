Das Thüringer Innenministerium will den Kauf neuer Gewehre für die Polizei möglichst noch in diesem Jahr in die Wege leiten. Wie das Ministerium auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, werden derzeit mehrere Angebote von Herstellern geprüft. Diese seien im Rahmen einer neuen Ausschreibung bis Anfang Juli eingegangen, hieß es. Derzeit laufe die Test- und Erprobungsphase. Sofern mindestens ein Angebot diese Tests erfolgreich bestehe, könne noch im vierten Quartal dieses Jahres der Auftrag vergeben werden.