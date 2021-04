Polizeibeamte gehören zur zweiten Prioritätsgruppe bei den Corona-Schutzimpfungen. Allerdings gibt es in der Bundesimpfverordnung auch eine Einschränkung.

Nach Berichten über gegen Corona geimpfte Polizeibeamte im Büro- und Verwaltungsdienst hat die Gewerkschaft der Polizei Thüringen das Vorgehen verteidigt. "Jede Tarifbeschäftigte in irgendeinem Büro der Thüringer Polizei hat irgendwann automatisch Kontakt zu einem Vollzugsbeamten, der aus einem corona-behafteten Einsatz zurückkommen kann", argumentierte die Gewerkschaft. Es dürfe da gar nicht unterschieden werden, denn die Thüringer Polizei sei ein "symbiotisches Konstrukt".

Polizeibeamte im Außendienst haben zweifelsohne Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung. Doch was ist mit ihren Kollegen in der Verwaltung?

Am Mittwoch war bekannt geworden , dass trotz knappen Impfstoffs auch Bedienstete der Thüringer Polizei, die nicht auf der Straße unterwegs, sondern fast ausschließlich im Inneneinsatz tätig sind, eine Corona-Impfberechtigung erhalten haben. Laut Paragraph 3 Absatz 1 Satz 6 der Bundesimpfverordnung haben Polizisten einen Anspruch mit hoher Priorität auf eine Schutzimpfung - allerdings mit Einschränkung. Wörtlich heißt es: "Polizei- und Einsatzkräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind."

In der Mitteilung kritisierte die Gewerkschaft außerdem "die Medien". Diese zerrissen sich darüber, ob auch Tarifbeschäftigte oder Verwaltungsbeamte geimpft werden, heißt es. Im Verlauf der Mitteilung richtet sich die Gewerkschaft sogar direkt an Medienvertreter: "Wie erklären Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der Medien, einer Mutter, dass der Hubschrauber der Thüringer Polizei zur Suche nach ihrem vermissten Kind nicht starten kann, weil die Besatzungen mit Coronainfektionsverdacht in Quarantäne sind, weil sie eben noch nicht mit Impfen dran waren."