Seit über 25 Jahren sind sie in Thüringen im Einsatz. Die Kontaktbereichsbeamten, auch kurz KoBB genannt. Sie sind in Thüringer Städten und auf dem Land unterwegs. Ihr Job ist es, als lokaler Ansprechpartner für die Bürgerinnen oder Bürger zu dienen. Ein Nachbarschaftsstreit um den Mülltonnenstellplatz oder Knatsch um feiernde Jugendliche im Stadtpark - der KoBB versucht niederschwellig vor Ort die Lage zu klären. Oft hilft da eine kurze Ansage vom Gesetzeshüter und alle beruhigen sich wieder. Damit diese Hilfe auch funktioniert, sind die KoBBs vor Ort unterwegs. In ihren Stadtteilen laufen sie Streife, auf dem Land fahren sie in die Dörfer. In vielen kleinen Thüringer Rathäusern haben sie Büros, die als Anlaufstelle dienen und wo es eine regelmäßige Bürgersprechstunde gibt.

100 Autos weniger

Doch in Zukunft könnte es für Beamtinnen und Beamten im KoBB-Dienst schwieriger werden, vor Ort so aktiv zu sein, wie bisher. Das liegt an Plänen der Thüringer Landespolizei. Nach diesen internen Papieren, die MDR THÜRINGEN vorliegen, soll bei den Dienstfahrzeugen der KoBBs gespart werden. Aktuell stehen rund 190 KoBBs etwa 175 Dienstautos zu Verfügung. Derzeit haben vor allem die KoBBs im ländlichen Raum eigene Dienstautos, mit denen sie in ihren Regionen Streife fahren und die Dörfer für ihre Bürgersprechstunden ansteuern. Nach den Plänen der Polizeiführung soll es bis 2023 zwar mehr KoBBs, dafür aber weniger Autos geben. In Zahlen heißt das: den geplanten 243 KoBBs stehen dann 142 Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Es fehlen also rund 100 Autos.

KoBBs sollen wieder in den Streifendienst

Das Thüringer Innenministerium bestätigt auf MDR THÜRINGEN-Anfrage die Zahlen, legt aber Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei um Pläne handelt. Diese wiederum stünden im Zusammenhang mit einer kompletten Neuausrichtung des Systems der KoBBs in Thüringen. Bereits vor knapp zwei Jahren hatte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Teile dieser Pläne öffentlich gemacht. Mit dieser Reform, so heißt es aus seinem Haus, sollen die KoBBs "bei Erforderlichkeit stärker in das operative Geschehen des Einsatz- und Streifendienstes im jeweiligen Zuständigkeitsbereich eingebunden werden können". Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Klartext bedeutet das: Die KoBBs sollen dann stärker ihren Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen, wenn die Tag und Nacht in den Schutzbereichen auf Streife unterwegs sind. Offenbar verfolgt die Polizeiführung damit die Strategie, die Personalengpässe bei den Beamtinnen und Beamten auf der Straße mit den KoBBs auszugleichen.

Das Thüringer Innenministerium sieht darin formal kein Problem. Denn die KoBBs seien schon rein organisatorisch an den Einsatz- und Streifendiensten ihrer jeweiligen Heimatpolizeiinspektion angebunden. Deshalb sei das auch mit der Reduzierung der Fahrzeugflotte kein Problem, denn in den jeweiligen Inspektionen stünden "grundsätzlich alle dort verfügbaren Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung."

Höherer Planungsaufwand

Von den aktuell 175 Dienstwagen werden in absehbarer Zeit über 30 alte Opel Corsa ausgesondert und nicht wieder ersetzt. Zwar wurden inzwischen größerer VW Touran angeschafft, die aber nicht ausschließlich den jeweiligen KoBBs in ihrer Region zur Verfügung stehen. Ein erfahrener langjähriger Kontaktbereichsbeamter sagte, dass er sich dann in Zukunft bei Dienstbeginn wohl per Los mit den anderen verständigen darf, wer heute das Auto bekommt.

Hinter dieser ironischen Bemerkung steht aber ein handfestes Problem. Die meisten KoBBs sind im ländlichen Raum unterwegs. Bisher ist es in der Regel so, dass sie morgens mit ihrem privaten Auto zur jeweiligen Polizeiinspektion fahren und dann dort ihren Dienstwagen besteigen. Mit dem sind sie dann ihrer Region unterwegs. Bürgersprechstunden, Termine bei Ortsteilbürgermeistern oder die Klärung von Problemen vor Ort.

Das dürfte in Zukunft für den KoBB mit einem höheren Planungsaufwand verbunden sein, wenn er erst klären muss ob und für wie lange er ein Fahrzeug an dem jeweiligen Tag hat. Das Innministerium sieht auch hier kein Problem. "Es wird kein qualitativer Zusammenhang darin gesehen, dass weniger Autos zwangsläufig weniger Streifentätigkeit bedeutet", heißt es auf Anfrage. Der jeweilige KoBB soll durch eigenständige Planung dann sicherstellen, wann und wie er die Sprechstunde für die Bürger vor Ort erreicht.

Offenbar fehlenden Kontrollen

Allerdings scheinen die Strategen in der Landespolizeidirektion und im Innenministerium erkannt zu haben, dass die Einsparung zu Problem führen könnte. Denn auf Nachfrage heißt es zur Fahrzeugplanung: "Aktuell ist das SOLL für den Kontaktbereichsdienst Gegenstand von Erörterungen." Dabei wird hinter den Kulissen in der Polizeiführung vor allem bemängelt, dass einige der KoBBs offenbar ein gewisses berufliches Eigenleben führen, fernab von der Kontrolle ihrer Vorgesetzten. So soll die Umstellung des KoBB-Systems wohl auch dazu dienen, diese wieder stärker zu kontrollieren. Aus dem Innenministerium heißt es dazu offiziell: "Die Kontaktbereichsbeamten planen künftig übergreifend und abgestimmt ihre Dienste."