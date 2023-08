Innere Sicherheit Thüringer Polizei muss für neue Gewehre Fahrzeuge umrüsten

Ende des Jahres bekommt die Polizei in Thüringen neue Gewehre - so der Plan. Bevor die Waffen des Typs SCAR-SC zum Einsatz kommen, müssen die Beamten nicht nur an ihnen ausgebildet werden. Auch die Streifenwagen müssen zuvor neu konfiguriert werden. Denn die jetzigen Behälter in den Fahrzeugen passen nicht.