Innere Sicherheit Polizei muss länger auf neue Waffen warten

Die Thüringer Polizei muss noch länger auf einen Ersatz für die bislang von ihr genutzten Maschinenpistolen warten. Das Vergabeverfahren, um eine Nachfolgewaffe anzuschaffen, sei aufgehoben worden, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums am Freitag in Erfurt auf Anfrage. Die geplante Anschaffung neuer Waffen müsse deshalb neu ausgeschrieben werden. Dies solle "so schnell wie möglich" geschehen, sagte der Sprecher. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über die Aufhebung der Ausschreibung berichtet.